انطلاق مؤتمر الإدارة المستدامة لمزارع الإنتاج الحيوانى بزراعة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تنطلق اليوم الأربعاء أعمال المؤتمر الدولى الخامس الذى تنظمه كلية الزراعة تحت عنوان "الإدارة المستدامة لمزارع الإنتاج الحيواني الذكية"، وقد نظمت كلية الزراعة بسابا باشا، احتفالية بانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث استضافت مجموعة من أبطال نصر أكتوبر.

وقال الدكتور أحمد عبد الفتاح عميد الكلية، إن هذه الاحتفالية تأتي انطلاقاً من دور الكلية التوعوي، والخدمي، فضلاً عن استعادة ذاكرة التاريخ المجيد التي تنمى روح الانتماء الوطني لدى الطلاب.

وقالت الدكتورة إيمان عياد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الكلية حريصة على تنمية الحس الوطني لدى طلابها وتعريفهم بقيمة نصر أكتوبر الذي أعاد لمصر أرضها وكرامتها.

قام الأبطال خلال الاحتفالية بعرض لقطات حية واقعية للبطولات والعمليات والمعارك التى قام بها الأبطال ثم تكلم كل بطل عن بطولاته خلال حرب اكتوبر المجيدة، وفى ختام الندوة كرم عميد الكلية الأبطال وأهداهم درع الكلية.

حضر الاحتفالية الدكتور عادل حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسلام أبو السعود وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الكلية.