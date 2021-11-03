اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الدنمارك تبلغ عن تفش لإنفلونزا الطيور في مزرعة للديوك الرومية

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 07:47 م
الدنمارك تبلغ عن تفش لإنفلونزا الطيور في مزرعة للديوك الرومية انفولونزا الطيور
(وكالات)

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أفادت المنظمة العالمية لصحة الحيوان اليوم الأربعاء، أن الدنمارك أبلغت عن تفش لإنفلونزا الطيور H5، في مزرعة للديوك الرومية فى الجزء الأوسط من البلاد.

وقالت المنظمة نقلا عن تقرير من السلطات الدنماركية إن الفيروس منتشر في مزرعة تضم 27600 حيوان في سلاجيلس، مشيرة إلى أن التفشي بدأ في 30 أكتوبر وتأكد في الأول من نوفمبر.

وكانت الدنمارك أعلنت في يناير المنصرم، أنها تعتزم إعدام ما يقرب من 9 آلاف دجاجة، بعد اكتشاف سلالة من فيروس إنفلونزا الطيور داخل مزرعة في قرية لوفيل، على حدود بلدية فيبورغ في شبه جزيرة جوتلاند.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا يمكن استبعاد إصابة البشر بفيروس إنفلونزا الطيور"H5N8" شديد العدوى، على الرغم من الاحتمال الضئيل لحدوث ذلك.

 

 


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انفلونزا الطيور

ديك رومي

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