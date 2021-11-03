الأزهر يواصل استعداداته لتنظيم "كأس الوافدين" بنظام دورة الألعاب الأولمبية

كتب لؤى على

يواصل الأزهر الشريف، ممثلا فى مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، الاستعداد لانطلاق البطولة العالمية الأولى للوافدين والأجانب (كأس الأزهر للوافدين) تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهروبإشراف عام من وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، والتي تتضمن 6 بطولات وهي (دوري كرة القدم – دوري كرة اليد – دوري كرة السلة – دوري الكرة الطائرة – تنس الطاولة –ألعاب القوى) لمدة 3 أسابيع؛ بهدف بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة وشغل أوقات فراغ الوافدين بإحداث نقلة نوعية في أنشطتهم الرياضية وخلق التآلف والتواد فيما بينهم على اختلاف ثقافاتهم وبلدانهم.

تنطلق فعاليات البطولة يوم الأربعاء 17نوفمبر 2021، وتُجرى المباريات على التوازي بشكل يومي (حسب عدد الفرق الرياضية في كل بطولة) وعلى مدار ثلاثة أسابيع، على ملاعب مدن البعوث الإسلامية، ومعهدي البعوث الإسلامية بنين وفتيات.

وتبدأ المنافسات من الساعة الواحدة ظهرًا حتي انتهاء جدول المباريات اليومي، فيما عدا يومي الجمعة والسبت، والتي تبدأ فيها المنافسات في وقت مُبكر، حسب ما تراه اللجنة التنفيذية للبطولة.

ونظرًا للظروف التي يمر بها العالم من انتشار جائحة كورونا، ولضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل دقة، وحفاظًا على صحة أبناءنا الطلاب الوافدين، سوف يتوافر طبيب دائم يوميًا طوال أيام البطولة، مع توفيرغرفة طبية لعمل الإسعافات الأولية طوال أيام البطولة.

وتقام البطولة بنظام دورة الألعاب الأوليمبية؛ حيث تتضمن الألعاب التالية:ـ دوري كرة القدم– دوري كرة اليد – دوري كرة السلة – دوري الكرة الطائرة – تنس الطاولة – ألعاب القوى.