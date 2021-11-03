ارتفاع حصيلة انهيار مبنى قيد الإنشاء فى لاجوس بنيجيريا لـ 20 قتيلا

وكالات الأنباء

ارتفعت حصيلة انهيار ناطحة سحاب قيد الإنشاء فى العاصمة الاقتصادية لنيجيريا لاجوس، إلى 20 قتيلاً على الأقلّ، حسب ما أعلنت خدمات الطوارئ.

وانهار المبنى المؤلّف من 21 طبقة والواقع في حيّ إيكويي في لاجوس، حيث كان عشرات العمّال في موقع البناء.

وقال ابراهيم فارينلوي، من الوكالة الوطنيّة لإدارة الطوارئ، حسبما نقلت "فرانس 24" إنّه تمّ في المجموع إنقاذ تسعة أشخاص من تحت أنقاض المبنى، وأضاف "انتشلنا خمس جثث أخرى، ما يرفع الحصيلة إلى 20 قتيلاً. لكنّ عدد الناجين لا يزال تسعة".

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود 15 قتيلاً، في وقت لا تزال عمليّات البحث والإنقاذ مستمرّة.

وأشار فارينلوي إلى أنّ مبنيَين آخرَين أصغر حجمًا انهارا أيضًا الثلاثاء في لاجوس، بعد هطول أمطار غزيرة في اليوم السابق على المدينة، لكن دون أن يتسبّب ذلك في سقوط ضحايا.