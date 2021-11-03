ففي الهند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 آلاف و423 إصابة جديدة في أقل حصيلة إصابات يومية منذ فبراير الماضي، بجانب 443 وفاة؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 34 مليونا و296 ألفا و237 شخصا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 458 ألفا و880 شخصا، وفقًا لصحيفة (تايمز أوف إنديا).

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 457 إصابة جديدة و10 وفيات؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون و274 ألفا و17 شخصا، والوفيات إلى 28 ألفا و466 وفاة.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6007 إصابات جديدة و310 وفيات؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 608 ألفا و526 حالة، وإجمالي وفيات بلغ 24 ألفا و309 حالات حتى الآن.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 19 ألفا و455 إصابة جديدة و700 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات 2 مليون و454 ألفا و737 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 68 ألفا و727 شخصا، وذلك وفقًا لوكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة أنه من بين الإصابات الجديدة، تم تسجيل حالات إصابة لـ1263 طفلًا و339 عاملا في القطاع الصحي، كما تم نقل 3188 شخصا إلى المستشفيات، فيما تعافى أيضا 12 ألفا و639 شخصا.

وفي كازاخستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1181 إصابة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 941 ألفا و793 حالة، فيما تماثل 1853 مريضًا للشفاء التام ليرفع اجمالي المتعافين إلى 889 ألفا و558 شخصا.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1589 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 367 ألفا و974 إصابة مؤكدة في البلاد، وذلك وفقًا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية في نسختها الإنجليزية.

وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 16 وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2874 حالة.