إزالة وهدم 6 قمائن طوب لبن مخالفة للقانون فى حملات بمدينة الزينية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه بناء على شكوى بعض المواطنين وتضررهم وأسرهم من إنبعاث دخان شديد، وذلك نتيجة قيام البعض بإشعال قمائن طوب مخالفين بذلك قانون البيئة، ووفقاً للاشتراطات البيئية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009، تمت إزالة وإطفاء وهدم 4 قمائن تصنيع طوب بالزينية شمال الأقصر، وذلك حفاظا علي صحة المواطنين وحفاظا علي البيئة .

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه تقرر أن يتم مرور لجنة من الإدارة والأقسام الهندسية بالمركز والمدينة لتحديد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة فى حيال مخالفتهم للقانون، حيث تم تحرير محاضر مخالفة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ومحاضر تبوير أرض زراعية ضد المخالفين، بالتعاون مع أبو بكر حجاجي مدير الإدارة الزراعية بالزينية، ونقطة شرطة الزينية ومركز شرطة طيبة وإدارة شرطة البيئة والمسطحات بالأقصر، والحماية المدنية بالأقصر وقسم البيئة بالزينية، وحضور ممدوح احمد محمد مدير البيئة بالمركز، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم على منظومة النظافة والتجميل، وبناءاً على تعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية.

وأوضح رئيس مدينة الزينية شمال الأقصر، أنه تم من قبل إزالة عدد 2 قمينة طوب مشتعلة بطريق نصر الله مركز الزينية ملاصقة لمحطة وقود، مشدداً على أنه تم طلب الحماية المدنية ودفع سيارة إطفاء من حملة المجلس وتم إطفاءها تماماً، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية نحو المخالفين .

وأكد العقيد أحمد الهوارى، أنه تم تحرير محاضر مخالفة إشغال طريق وبيئة أثناء الحملة، مشيراً أن الحملات على المخالفات ستكون مستمرة حتى يتم القضاء نهائيًا عليها فى المدينة وقراها بالقانون؛ وبناءً على توجيهات الدولة وسياساتها الحالية فى القضاء على العشوائيات بالكامل.



إزالة وإطفاء وهدم 4 قمائن تصنيع طوب بالزينية



جانب من إزالة قمائن الطوب بمدينة الزينية



رئيس المدينة خلال هدم 4 قمائن تصنيع طوب بالزينية



قمائن الطوب المخالفة شمال الأقصر