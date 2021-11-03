اليوم السابع
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الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 08:55 م
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أمريكى يقفز من جسر ارتفاعه 17 مترا هربا من الشرطة.. فيديو

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 08:07 م
أمريكى يقفز من جسر ارتفاعه 17 مترا هربا من الشرطة.. فيديو عناصر من الشرطة الأمريكية -أرشيفية
أنس حبيب

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تداولت وسائل الإعلام الأمريكية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لشاب أمريكى يقفز مسافة قُدرت بـ17 مترا، من أعلى كوبرى إديسون بمدينة فورت مايرز بولاية فلوريدا هربا من الشرطة، لينتهى به الأمر داخل مياه نهر كالوزاتشي، حسب ما نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية.

 

وسبقت القفزة مطاردة شرسة، حيث حاولت عناصر الشرطة القبض على الشاب "براين جراى" لقيادته سيارة مسروقة، وقد انحرفت سيارته فوق جسر الذى يرتفع 17 مترا فوق نهر كالوزاتشى لتصطدم بالحاجز الأيمن للجسر ثم الحاجز الأيسر.

 

ويظهر "جراى" (34 عاما) وهو يغادر السيارة متجها صوب حاجز الجسر فى مقطع الفيديو الذى التقطته طائرة مروحية تابعة لشرطة المدينة الاثنين كانت تتابع المطاردة، ليقفز من هذا الارتفاع الشاهق.

 

واتجهت وحدات من قوات ملاحة المدينة لإنقاذ الشاب الذى حُول إلى المستشفى لتلقى العلاج من الإصابات التي لحقت به جراء القفزة، ليكتشف لاحقا أنه يواجه العديد من التهم، أولها سرقة سيارة ومقاومة جهات إنفاذ القانون، بغض النظر عن القفزة التى أثارت إعجاب الكثيرين لما تطلبته من شجاعة.


امريكا

فلوريدا

جسر اديسون

براين جراى

فورت مايرز

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