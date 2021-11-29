62% من السويسريون يصوتون لصالح قانون شهادات كورونا لمنح حرية التحرك

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وافق المصوتون السويسريون،، بفارق كبير لصالح قانون إصدار واستخدام الشهادات الخاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى البلاد.

ذكر موقع "ذا لوكال" الإخباري السويسري، أن التشريع الجديد يضع الأساس القانوني لشهادات كورونا والتي تقسم الناس بين مُلقحين وغير مُلقحين ومتعافين من العدوى، وسيتم استخدامها لدخول الأماكن العامة والجامعات والمطاعم والمقاهي وغيرها.

وأشار الموقع إلى أن النتائج النهائية للاستفتاء الوطني كانت لصالح تنفيذ القانون الجديد بنسبة 62% من المصوتين، موضحًا أن تلك النتيجة هي رابع أعلى نتيجة في تاريخ سويسرا منذ السماح للسيدات بالتصويت في 1971، مشيرًا إلى أنها تعتبر فوزًا ساحقًا في دولة يكون فيها متوسط نتائج التصويت في الاستفتاءات 46%.