يفك المربوط ويزوج العانس .. تعرف على أشهر جرائم الدجالين

كتب أحمد الجعفرى

السحر والشعوذة وسيلة اتخذها البعض للإيقاع بضحاياه من ضعف النفوس الذين يؤمنون بالخرافات، بقصد النصب عليهم، والاستيلاء على أموالهم، وخلال الفترة الأخيرة تمكنت الأجهزة الأمنية من الإيقاع على عدد من الدجالين.

اختلفت طرق الدجالين فى النصب على ضحاياهم، منهم من ادعى قدرته على مضاعفة أموال الضحايا عن طريق السحر الأسود، ومنهم من ادعى قدرته على علاج المرضى ببعض الطلاسم، ومنهم من أدعى قدرته على جلب الحبيب، وغيره من الخرافات التى ينجذب إليها ضعاف النفاس، ليجدوا أنفسهم فى نهاية المطاف فى براثن المحتالين.

ومن أشهر الدجالين الذين تم ضبطهم مؤخرًا دجال الشرابية الذى اعترف بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تسهيل قضاء حوائجهم وعلاجهم من الأمراض المختلفة مقابل مبالغ مالية.

وفى حدائق القبة تمكن نصاب من الاستيلاء على أموال ربة منزل، بعدما ادعى قدرته على مضاعفة المبالغ المالية من خلال أعمال السحر والشعوذة، فقامت الضحية بتسليمه مبلغا ماليا لمضاعفته، وتنفيذاً للاتفاق المبرم بينهما سمحت له بالمبيت بالشقة سكنها منفرداً، إلا أنها اكتشفت تعرضها لواقعة نصب، وقيامه بالاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه، ولاذ بالفرار.

ومن بين أشهر الداجلين الذين سقطوا مؤخرًا دجال الفيس بوك، والذى انشئ صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أبدى من خلالها قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والإيهام بقدرته على علاج الأمراض وحل المشاكل العائلية نظير مبلغ مالى بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات أمكن تحديد المتهم وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وتبين أنه مقيم بمحافظة الغربية، وبمواجهة المتهم أقر بما جاء بالتحريات، وبنصبه على ضحاياه وممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية، وإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها لذات الغرض.

وفى أسيوط انشئ عاطل صفحة على فيس بوك وحسابين على تطبيق "واتس آب- إيمو"، للتواصل مع ضحاياه والنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على معالجتهم روحانيًا وحل مشكلاتهم من خلال أعمال الدجل والشعوذة.