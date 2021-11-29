اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 نوفمبر 2021 12:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره المجرى مواجهة التحديات الدولية المتنامية

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 12:24 م
وزير الخارجية يبحث مع نظيره المجرى مواجهة التحديات الدولية المتنامية شكرى يلتقى وزير خارجية المجر
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين بمدينة برشلونة، جلسة مباحثات مع نظيره المجري بيتر سيارتو.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر حسابه على "تويتر"، إن الوزيرين تطرقا خلال اللقاء إلى العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، وأهمية مواصلة الدفع قُدماً بمجالات التعاون الثنائي والعمل المشترك، واستمرار التنسيق في مواجهة التحديات الدولية المتنامية .

ويواصل وزير الخارجية سامح شكري زيارته الحالية إلى برشلونة، حيث يشارك في المنتدى الإقليمي السادس لدول "الاتحاد من أجل المتوسط"، والاجتماع الوزارى الثالث للاتحاد الأوروبى مع دول الجوار الجنوبى .

 

 

 

 


سامح شكرى

وزير الخارجيه

مصر

اخبار مصر

اخر اخبار مصر

وزير خارجيه المجر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة