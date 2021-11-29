وزير الخارجية يبحث مع نظيره المجرى مواجهة التحديات الدولية المتنامية

كتب أحمد جمعة

عقد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين بمدينة برشلونة، جلسة مباحثات مع نظيره المجري بيتر سيارتو.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر حسابه على "تويتر"، إن الوزيرين تطرقا خلال اللقاء إلى العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، وأهمية مواصلة الدفع قُدماً بمجالات التعاون الثنائي والعمل المشترك، واستمرار التنسيق في مواجهة التحديات الدولية المتنامية .

ويواصل وزير الخارجية سامح شكري زيارته الحالية إلى برشلونة، حيث يشارك في المنتدى الإقليمي السادس لدول "الاتحاد من أجل المتوسط"، والاجتماع الوزارى الثالث للاتحاد الأوروبى مع دول الجوار الجنوبى .