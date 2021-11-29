وزير التنمية المحلية ومدير الأكاديمية للتدريب يفتتحان مشروعات خدمية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، لافتتاح مركز استدامة للتدريب الإدارى بالديوان العام، وخلال اللقاء سيتم استعراض مبادرة حياة كريمة " فيديو كونفرانس" لمشاهدة بث مباشر من موقع العمل بمركز مطوبس، وافتتاح 13 مركزًا تكنولوجيًا بمراكز المحافظة ط بث مباشر".

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور صلاح شحاته، مساعد الوزير للتدريب والبنية المعلوماتية، والدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والإعلاميين.



استقبال المحافظ للوزير



جانب من الاستقبال



جانب من الحضور



محافظ كفر السشيخ يستقبل وزير التنمية المحلية ومديرة الاكاديمية للتدريب