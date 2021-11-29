اليوم السابع
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الإثنين، 29 نوفمبر 2021 02:21 م
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وزير التنمية المحلية ومدير الأكاديمية للتدريب يفتتحان مشروعات خدمية بكفر الشيخ

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 01:22 م
وزير التنمية المحلية ومدير الأكاديمية للتدريب يفتتحان مشروعات خدمية بكفر الشيخ جانب من الزيارة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، لافتتاح مركز استدامة للتدريب الإدارى بالديوان العام، وخلال اللقاء سيتم استعراض مبادرة حياة كريمة " فيديو كونفرانس" لمشاهدة بث مباشر من موقع العمل بمركز مطوبس، وافتتاح 13 مركزًا تكنولوجيًا بمراكز المحافظة ط بث مباشر".

 

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور صلاح شحاته، مساعد الوزير للتدريب والبنية المعلوماتية، والدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والإعلاميين.

 

استقبال المحافظ للوزير
استقبال المحافظ للوزير

 

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

محافظ كفر السشيخ يستقبل وزير التنمية المحلية ومديرة الاكاديمية للتدريب
محافظ كفر السشيخ يستقبل وزير التنمية المحلية ومديرة الاكاديمية للتدريب

 

وزير التنمية المحلية بديوالن محافظة كفر الشخ
وزير التنمية المحلية بديوالن محافظة كفر الشخ

 


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