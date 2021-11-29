اليوم السابع
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الإثنين، 29 نوفمبر 2021 08:40 ص
أكرم القصاص
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وزراء الصحة بمجموعة دول السبع يعقدون اجتماعا طارئا بسبب متحور "أوميكرون"

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 08:00 ص
وزراء الصحة بمجموعة دول السبع يعقدون اجتماعا طارئا بسبب متحور "أوميكرون" دول مجموعة السبع
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، أن وزراء الصحة بدول مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) سيعقدون اجتماعًا طارئًا، اليوم الإثنين، حول سلالة "أوميكرون" الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الوزارة -في بيان نقلته صحيفة "جارديان" البريطانية- أنه "تحت رئاسة بريطانيا، سيجتمع وزراء الصحة بدول مجموعة السبع اليوم الإثنين لمناقشة تطورات أوميكرون".

ويأتي الإعلان عن الاجتماع بعد رصد عدة حالات إصابة بسلالة "أوميكرون" في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، وكذلك ترجيح وزير الصحة الفرنسي، اليوم الأحد، أن السلالة الجديدة تتفشى في فرنسا بالفعل.

 

 


مجموعة دول السبع

وزراء الصحة بمجموعة دول السبع

أوميكرون

متحور أوميكرون

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