هنا رفات جنود الفتح الإسلامى.. شاهد أضرحة منطقة المشهد بقرية الكتيبة فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، بعنوان "هنا رفات شهداء جيش الفتح الاسلامي بأرض الكتيبة بلبيس"، ذلك فى منطقة مقابر المشهد الحسينى بقرية الكتيبة التابعة لمركز بلبيس محافظة الشرقية، فبين مئات القبور على مدخل القرية، تقع خمس شواهد يؤكد الأهالى أنهم أول جنود استشهدوا فى الفتح الإسلامى، ودفنوا فيها.

كانت مدينة بلبيس الملقبة بأرض الانبياء، مدخل جيش الفتح الإسلامى إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص، وعلى ضفاف ترعة الإسماعيلية أحد أفرع النيل استقر بجيشه فى وأقام معسكرات، لذلك أطلق على تلك الأرض الكتيبة تكريما لها، حيث كانت توجد أحد الحصون الرومانية.

ويقول الشيخ شكرى الشحات المسئول عن أحد الطرق الصوفية بقرية الكتيبة، إنه أقيمت معسكرات جيش الفتح الإسلامى فى تلك الأرض المباركة، استشهد عدد من الجنود والذين تم دفنهم فى هذه الأرض.

وأشار إلى أنه يوجد عدد آخر دفن بجوار مسجد سادات قريش ولكن ليس لهم شواهد مثل هؤلاء الجنود اوضح الشيخ عبدالله المسلمى، أن تلك المنطقة بقرية الكتيبة اطلق عليها المشهد الحسينى، لأنها شهدت زيارة السيدة زينب فى رحلتها إلى مصر برأس الحسين، وأقامت فيها الاستراحة. ويوضح أن المشهد يضم رفات اربعة جنود، التى اقيمت لها أضرحة تكريما لهم وكان لهم خادم وحضرات، الا انه بوفاة المسئولين عنهم، فلم يعد هناك من يقوم بخدمتهم.