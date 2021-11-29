نقلة نوعية فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان

أسوان – صلاح المسن

تنفذ الدولة مشروعات كبرى في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان داخل مختلف القرى والمدن.

وتتواصل الأعمال لتنفيذ الخطة الموضوعة لأعمال الإحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب الصرف الصحى بمحافظة أسوان، فى إطار السعى الدائم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

ورفع كفاءة المحطات والمعدات، والإحلال والتجديد للمحطات ، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.

وتوفر الدولة كافة الإمكانات من الكوادر البشرية المدربة ذات الخبرة فى مراحل التنفيذ المختلفة وعمليات الإشراف ، وكذلك توفير إحتياجاتها الأخرى المختلفة مع مراعاة معايير الجودة والإتقان وذلك لرفع كفاءة منظومة مياه الشرب الصرف الصحى ، وزيادة القدرة الاستيعابية لتصرفات الصرف الصحى وزيادة قدرة الشبكات على استيعاب زيادة الاستهلاك وتجنبًا لحدوث انسدادات الصرف الصحى.

وفي إطار الخطة الهادفة للقضاء على المناطق التي تشكوضعف المياه بها تم الانتهاء من تشغيل محطه الشيخ علي بمركز اسوان بطاقه 75لتر ثانيه رفع 80 متر وذلك لخدمه نجوع قريه ابو الريش بدايه من مزلقان كليه الهندسه حتي مزلقان المدرسه الفنية.

وشملت أعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب 9 بوصة بطول 1200 متر بلاستيك من جامع النصر وحتى ميدان المحكمة بتكلفة تقدر بنحو ثلاثة ملايين جنيه، وخط الصرف الصحى بطول 1200 متر قطر 16 بوصة من جامع النصر وحتى ميدان المحكمة بتكلفة تقدر بنحو 6 ملايين جنيه، وتهدف تلك الأعمال إلى تحسين وجودة الخدمة والتى تتم كذلك بالعديد من مناطق مدينة أسوان.

وفي مركز نصر النوبة حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام والتى تخدم نحو 144ألف نسمة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة والقرى التابعة لها، وأعمال الشبكات لمشروع الصرف الصحى بقريتى قسطل وتوماس وعافية حيث تم تنفيذ 8 كيلو متر من إجمالي 20 كيلو مترا.

كما يجري تنفيذ و من المشروعات بقروي قورتة الرئيسية والتى تضم 9 قري فرعية ، و مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالعلاقى بطاقة 11ألف م3 / يومياً وتضم 4مضخات وذلك ضمن مشروع متكامل لتوصيل الصرف الصحي ل ٨ قري بمركز نصر النوبة وبتكلفة 273 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 82 % ، وأيضاً إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب حيث أن هذه المنظومة مربوطة على محطة المعالجة بالكاجوج بطاقة 3 ألاف م3/ يوم وبخط طرد 8 كيلو متر ، هذا ويأتى مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالعلاقي في إطار مشروعات تحيا مصر بإجمالى 14مشروع وبتكلفة إجمالية 686 مليون جنيه ، و مجمع الخدمات والجارى إنشاؤه على مساحة 900م٢ وبتكلفة 10مليون جنيه.

وفي مركز إدفو شمال محافظة أسوان يجري العمل بمشروع إنشاء محطة المعالجة للصرف الصحى بقرية الصعايدة بحرى ، بجانب توصيل خطوط وشبكات الإنحدار بنفس المشروع بطول 2560 متر من إجمالى 5500متر ، بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بقرية الصعايدة قبلى

ومن المشروعات مشروع محطة المعالجة الثلاثية بالكلح شرق بمركز ادفو شمال محافظة أسوان ,حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الخرسانية بالمحطة 85 % ،وجارى العمل في خط الطرد بطول 4 كيلو متر ، فيما تم الإنتهاء من محطة الرفع بنجع الشهيد على إسماعيل بالكيال ، بينما جارى العمل في مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بطول 1.5 كيلو متر من عزبة شحات أبو القاسم وحتى المفالسة

ومحطة المعالجة بطاقة 13.5 م3/يوم ضمن مشروع الصرف الصحى بالرمادى بحرى بتكلفة إجمالية 488 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ عام 20 % ويضم المشروع شبكات إنحدار بإجمالى 47.1 كم ، و 5 محطات رفع رئيسية وفرعية ، بالإضافة إلى خطوط الطرد والسيب ليخدم المشروع قرى الرمادى بحرى وقبلى

كما تم بدء العمل ب 12عملية لتحسين جودة مياه الشرب بقرى مركز ادفو باقطار مختلفة ، والتي تشمل مد وتدعيم وتغيير اقطار مواسير فى كافة قري إدفو، وياتى ذلك ايضا متزامنا مع ما هو جارى من طرح ١٣ عملية اخرى لاحلال وتجديد الشبكات لكل مواسير الاسبستوس فى كافة القرى ، كما تم طرح واسناد انشاء 6 محطات مياه شرب جديدة بالاضافة لعمليات تدعيم واحلال وتجديد لمحطات قائمة بالفعل.

وكما يجري تنفيذأعمال تنفيذ الصرف الصحى بقرية سبعة قبلى وباقي قري مركز كوم امبو داخل قرية فارس والتي تضم 9 نجوع وتابع ، وتخدم نحو 14 ألف نسمة ، و الأعمال الجارية تشمل مشروع الصرف الصحى والذى شهد تنفيذ 16 كيلو متر من أعمال الشبكات من إجمالي 44 كيلو متر مستهدفه ، فيما جارى العمل فى مشروع إنشاء محطة المعالجة ، بينما تم الإنتهاء بنسبة 90 % من مشروع إحلال وتجديد خطوط المياه بالقرية ، وجارى إستكمال غرف المحابس.