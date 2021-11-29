اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 نوفمبر 2021 02:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نائب وزير الدفاع اليونانى بمعرض إيديكس 2021: قاتلنا مع مصر من أجل العيش بسلام

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 01:46 م
نائب وزير الدفاع اليونانى بمعرض إيديكس 2021: قاتلنا مع مصر من أجل العيش بسلام بطريرك الروم الأرثوذكس يستقبل نائب وزير الدفاع اليونانى
كتب ـ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل البابا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، فى المقر البطريكي بالإسكندرية نائب وزير الدفاع اليونانى الذى يزور مصر لتمثيل اليونان فى المعرض العسكرى الكبير لمصر "إيديكس 2021" وبحضور سفير اليونان لدى مصر.

وخلال اللقاء أعرب البابا ثيودروس، عن سروره للقائه به وعن تقديره لزيارته لمقر البطريركية، كما أعرب عن امتنانه رئيس الوزراء اليونانى، لمواقفه الداعمة لبطريركية الإسكندرية فى عملها الرعائى والتبشيرى فى كل أفريقيا، وخدمة المجتمعات الفقيرة خاصة فى ظروف الجائحة التي تنتشر فى أفريقيا، بسبب شح المياه النقية، بالإضافة إلى قلة اللقاحات المتاحة، الأمر الذى أدى إلى انتشار أكبر لهذه الجائحة وتطورها فى عدد من البلدان الأفريقية، وما نتج عن ذلك انقطاع هذه الدول عن العالم الخارجى عنها بمنع الطائرات من الهبوط فيها، وهذا ما لمسه فى زيارته الأخيرة إلى جنوب أفريقيا.

وبدوره أشار نائب وزير الدفاع إلى التعاون المشترك بين اليونان ومصر، بقوله: "نحن نعمل من أجل السلام مع إخواننا وشركائنا المصريين والذين يرون معًا فى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​ركيزة للاستقرار والمحبة".

وأضاف: "نحن ومصر قاتلنا من أجل كل شىء حتى نتمكن من العيش بسلام وقد تمكنا، من خلال دبلوماسيتنا الدفاعية، دون ادعاءات، وكذلك أيضا الإخلاص المطلق لحقوقنا السيادية، بالاستعداد للحرب والقتال دون أي تهاون".

وأكد وزير الدفاع للبابا ثيودروس: "أن وجوده في الإسكندرية يثبت أن رئيس الوزراء والسياسيين اليونانيين والشعب اليونانى يظهرون احترامًا كبيرًا ودعمًا غير منقسم ومشاعر حب صادق لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس ورعيتها في مختلف بلدان أفريقيا، وأن الوجود اليونانى فى مصر وعلى الأخص فى الإسكندرية هو تاريخى، والذى يعد جزءًا لا يتجزأ من المجتمع المصري الصديق".

وشدد قائلاً: ""ستظل الدولة اليونانية معينا وداعمًا دائمًا لبطريركية الإسكندرية ولعملها التبشيري والاجتماعي والإنساني والتربوي في ظل الظروف الحالية الصعبة للغاية، متمنيًا لكم يا صاحب الغبطة أن تظل البطريركية منارة للأرثوذكسية وكجسر للتواصل بين الثقافات".

جانب من استقبال البطريرك لوزير الدفاع اليونانى
جانب من استقبال البطريرك لوزير الدفاع اليونانى

 

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

 

جانب من المقابلة
جانب من المقابلة

 


الروم الارثوذكس

بطريرك الروم الارثوذكس

كنيسه الروم الارثوذكس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على كنيسة الثالوث المقدس للروم الأرثوذكس فى القسطنطينية

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 08:00 ص

كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بعيد القديس سابا 4 ديسمبر

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 03:00 ص

بطريرك الروم الأرثوذكس يحتفل بعيد دخول العذراء مريم للهيكل بجنوب أفريقيا

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:17 م

بطريرك الروم الأرثوذكس يزور أول دير للراهبات فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 11:09 ص

كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بعيد دخول السيدة العذراء إلى الهيكل

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 03:54 م

كنيسة الروم الأرثوذكس تشهد رسامة كاهن جديد جنوب مدغشقر

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 04:25 م

بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس القداس الإلهى فى كنيسة بجنوب أفريقيا

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 01:49 م

كنيسة الروم الأرثوذكس تبدأ صوم الميلاد اليوم ولمدة 40 يوما

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 11:34 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة