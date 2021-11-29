مواطن من عزبة الصعايدة بالمنيا يناشد لإدراجهم ضمن "حياة كريمة".. والمحافظة ترد

كتبت أمنية فايد - المنيا -حسن عبد الغفار

أرسل القارئ خيرى رمضان والمقيم فى عزبة الصعايدة بمركز مغاغة محافظة المنيا مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص إدخال العزبة ضمن مبادرة حياة كريمة نظرا لحاجتها لمشروع صرف صحى وخدمات تيسيرا على سكان العزبة خاصة وأنها تبعد عن المركز الرئيسى 4 كيلو.

ومن ناحيته قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا إن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تضم 192 قرية و757 تابع لها فى المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 23 مليار جنيه فى 5 مراكز هى ديرمواس وملوى وابوقرقاص،ومغاغة والعدوة .

واضاف أن الخطة الاستثمارية 2021/20222 تقوم الوحدات المحلية بعمل حوارات مجتمعية من خلال المشاركات المجتمعية وعمل لقاءات بالمواطنين للتعارف على احتياجات القرى .