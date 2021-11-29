مكافحة كورونا: مصر نجحت فى عزل القادمين من المناطق المصابة بالمتحور الجديد

قال الدكتور محمد النادى، عضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إن الإجراءات التى تتبعها كافة الدول لن تمنع دخول متحور فيروس كورونا الجديد إليها، موضحاً هذه الإجراءات تعمل على تأخير تفشيه، وتابع:" هو هيوصل هيوصل لكافة دول العالم".

وأضاف "النادى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "cbc"، أن مصر نجحت فى العزل الطبى الذى تطبقه على القادمين من جنوب إفريقيا أو الدول التى ظهر بها المتحور الجديد.

وتابع "النادى": "ما تقوم به الدول لمواجهة المتحور الجديد أوميكرون تعمل على تبطئ وصوله إليها وتقليل فترة دخوله البلاد لحين الوقوف على خصائصه ومدى استجابته للقاحات.. المعلومات عنه قليلة ولذلك سنعتمد على المعلومات التى تأتى من الدول التى ظهر فيها المتحور الجديد".