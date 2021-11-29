اليوم السابع
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الإثنين، 29 نوفمبر 2021 03:15 ص
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كيف تجعل منزلك صحيا؟.. افتح النوافذ وقم بتنظيف أدواتك الشخصية

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 03:00 ص
كيف تجعل منزلك صحيا؟.. افتح النوافذ وقم بتنظيف أدواتك الشخصية تنظيف المنزل
فاطمة ياسر

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كيف تجعل منزلك أكثر حيوية، وبيئة صحية خالية من الأوبئة، من المعروف أن المنزل هو بيئة لتكوين البكتريا الضارة المسببة للأمراض في حالة عدم الاهتمام بتنظيفه بطرق معينة، ولذا يجب القيام ببعض الحيل لتقليل فرص الإصابة، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع " bodyandsoul" العديد من النصائح، ومنها:

-افتح النوافذ:

 جلب الهواء النقي للمنزل سيفيد صحتك عن طريق تقليل التعرض للمواد الكيميائية.

-قم بتنظيف أدواتك الشخصية:

من المحتمل أن يكون هاتفك المحمول ولوحة مفاتيح الكمبيوتر من بين أكثر الأشياء التي تحمل البكتريا المضرة  في منزلك، ولذا عليك تنظيفهم.

-قم بتنظيف أسفل الغسالات:

يعد من  أكثر المواقع شيوعًا للرطوبة والعفن الناتج عن التسريبات وكذلك الآفات وفضلاتها ،وتشمل الأماكن الأخرى التي يجب التحقق منها حول غسالة الصحون والمجفف.

-احكم إغلاق الملابس:

يحافظ ختم الفراغ على الملابس جافة ونظيفة وخالية من الآفات مثل السمكة الفضية والمواد المسببة للحساسية مثل عث الغبار.

-سد الفراغات:

عدم القيام بذلك يترك الغبار والمواد المثيرة للحساسية في المنزل،  و استبدل الكيس القابل للتصرف شهريًا وفلتر HEPA بعد ستة أشهر.


تنظيف المنزل

طرق لتنظيف المنزل

نصائح لتنظيف المنزل

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