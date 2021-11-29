كنيسة القديسة تريزيا المارونية بالإسكندرية تحتفل بالعيد القومى لاستقلال لبنان

كتب ـ محمد الأحمدى

احتفلت كنيسة القديسة تريزيا الطفل يسوع المارونية بعيد استقلال لبنان، بمشاركة الخورى فريد مرهج، راعى الكنيسة، وذلك بحضور قنصل عام لبنان، السيد عبد العزيز عيسى.

وألقى الأب فريد كلمة العظة، التى بدأت بالترحيب بالقنصل، وبهذه الزيارة، حيث شاءت العناية الإلهية أن تتصادف هذه المناسبة مع زيارة القديسة مريم لإليصابات، التى كانت تحمل لها السلام.

ويحتفل الشعب اللبناني يوم 22 نوفمبر من كل عام بـ"عيد الاستقلال"، وهو تخليد لذكرى حكومة الاستقلال الوطنى التى ناضلت من أجل إطلاق سراح بشارة الخورى رئيس الجمهورية آنذاك، ورئيس الحكومة اللبنانية رياض الصلح من الاعتقال صباح 22 نوفمبر 1943 وتسليم فرنسا بمنح لبنان الاستقلال التام.



الاحتفال بعيد اسنقلال لبنان



جانب من الاحتفال