"كده رضا بالمنيا".. التوائم الثلاثة نسخة طبق الأصل أغرب من الخيال.. لايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من قرية البهنسا التابعة لمركز بنى مزار، حيث أجرى اليوم السابع حوارا مع التوائم الثلاثة، اللذين يتفوقون فى الألعاب الرياضية، يجمعهم الشبه فهم صورة طبق الأصل وكأنك تشاهد فيلم كده رضا للفنان أحمد حلمى.

وقالت منه الله عزت التى تبلغ من العمر 10 سنوات بالصف الخامس الابتدائى أنها بدأت لعبة كورة القدم فى سن 5سنوات، ووالدها هو من اكتشف موهبتى وأمام إصرار والدتها على الاهتمام بها والحاقها بأحد الأندية بدأت التمارين وبالفعل التحقت بفريق وادى دجلة.

واضافت قائلة: "أجيد اللعب بقدمى اليمين واليسار لكن الأيسر أكثر، واعشق لعب محمد صلاح وهو من ساعدنى بسبب شهرته الكبيرة على أن أدخل اللعبة وتتميز فيها رغم سنى الصغير".

واستطردت منة الله قائلة: "اتمنى الاحتراف فى فريق ريال مدريد واللعب فى الدورى الإسبانى، لأنه يعتمد على المهارات وإخراج الكورة بشكل جمالى وكذلك اللعب فى الأندية الإسبانية الطريق العالمية".

اما محمد شقيق منه قال احلم باللعب والاحتراف فى اليابان فى لعبة الكارتية، خاصة أننى أحب لعبة الكارتية واحلم فى يوم من الأيام أن ألعب أمام بطل اليابان واتفوق عليه فى بطولة عالم وارفع علم مصر عاليا فى المحافل الدولية.

وأضاف: "أنا وشقيقاتى تؤام لا نفترق عن بعضنا ونسبه بعض كثيرا فنحن صورة طبق الأصل، ورغم ذلك توجد بيننا منافسة للتميز كلا فى لعبته ونشجع بعضنا البعض، وقد استطعت الحصول على الحزام الأخضر واحلم بالحزام الأسود بإذن الله".