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عمره 50 عاما.. "سلطان" أشهر محل سمين وكوارع ولحمة الرأس بقنا.. فيديو

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 11:02 ص
عمره 50 عاما.. "سلطان" أشهر محل سمين وكوارع ولحمة الرأس بقنا.. فيديو بيع السمين
قنا صابر سعيد

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قبل أكثر من 50 عاما اشتهر محل عم سلطان بتقديم وجبات السمين والكوارع ولحمة الرأس، والمومبار واللسان والتشكيلة والفشة والكرشة والكوارع والتي تعد الوجبة الأشهر بالمحل .

وقال أحمد سلطان، نجل صاحب المحل، إن المحل قائم منذ أكثر من 50 عاما بمدينة قنا، حيث يقدم الأكل الشعبى للزبائن بقنا وهو عبارة عن لحوم بلدية، كما أن أفضل ما يميز المحل هو الحفاظ على نظافة الأكل والمكان والعاملين بالمحل .

 

وأوضح سلطان، أن سعر السندوتش بالمحل 15 جنيه، مثل التشكيلة واللسان والمومبار وغيرها من الأنواع، التي تعد في المنزل مثل الأكل البيتي، ويتواجد داخل المحل المومبار والفشة والكرشة واللسان والحلويات ولحمة الرأس بأسعار 35 جنيها للطلب، وهي من لحوم بلدية .

 

وتابع سلطان، أنه رغم دراسة مجال الحقوق إلا أنه فضل العمل مع والده بالمحل، وذلك من خلال الخبرة التي اكتسبها منذ الصغر في مجال التجهيز والبيع والحفاظ علي الاسم الذي يتواجد في المدينة منذ سنوات عديدة.

 
 
أحمد سلطان
أحمد سلطان

أشهر محل سمين بقنا
أشهر محل سمين بقنا

تشكيلة أطباق
تشكيلة أطباق

طبق تشكيلة
طبق تشكيلة

محل بيع سمين بقنا
محل بيع سمين بقنا

محل سلطان للسمين والكوارع
محل سلطان للسمين والكوارع

محل سلطان
محل سلطان
 

محل سلطان

بيع السمين

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