اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 نوفمبر 2021 12:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 8 طن أعلاف مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق بالشرقية

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 11:26 ص
ضبط 8 طن أعلاف مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق بالشرقية تضبط ٨ طن أعلاف خامات أعلاف مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الرقابة التموينية بالشرقية ،حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة،أسفرت عن تحرير عدد 6 محاضرجنح ضد أنشطة تجارية متنوعة.

كما تم التحفظ على عدد 8 طن و350 كجم خامات أعلاف مجهولة المصدر وغيرمصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها بخلاف بعض السلع الغذائية بالمحلات العامه وتم تحرير محاضر جنح بهذه الوقائع وجاري عرض المحاضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين .


تموين الشرقية

سلع مجهولة المصدر

حملات تفتيشية علي الاسواق بالشرقية

اخبار الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة