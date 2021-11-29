ضبط 8 طن أعلاف مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شنت الرقابة التموينية بالشرقية ،حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة،أسفرت عن تحرير عدد 6 محاضرجنح ضد أنشطة تجارية متنوعة.

كما تم التحفظ على عدد 8 طن و350 كجم خامات أعلاف مجهولة المصدر وغيرمصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها بخلاف بعض السلع الغذائية بالمحلات العامه وتم تحرير محاضر جنح بهذه الوقائع وجاري عرض المحاضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين .