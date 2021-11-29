ضبط 269 ألف قطعة مرقة دجاج بعلامات تجارية مقلدة داخل مصنع بقطور

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، من ضبط مصنعا بدون ترخيص لتعبئة وتغليف المواد الغذائية، بقرية إبشواي الملق بقطور، بداخله 269 ألفا و600 قطعة مرقة دجاج لإحدى كبرى الشركات الشهيرة يتم تقليد العلامة التجارية الخاصة بها، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك.

كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين، بوجود مصنع بدون ترخيص لتعبئة المواد الغذائية بقرية إبشواي الملق مركز قطور، يقوم بغش وتقليد العلامة التجارية لإحدى شركات تصنيع مرقة الدجاج.

وتم إعداد حملة مكبرة استهدفت المصنع، وتبين انه بدون ترخيص وتم ضبط 269ألف و600قطعة مرقة دجاج لإحدى كبرى الشركات الشهيرة يتم تقليد العلامة التجارية الخاصة بها، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك، والتحفظ على 3ماكينات تغليف، و10آلاف كرتونة فارغة معدة للتعبئة، تم التحفظ على المضبوطات، وإحالة المحضر للنيابة العامة.

كما تمكنت الحملة من ضبط محل لبيع المبيدات الزراعية بقرية إبشواي الملق بقطور، وبداخله 5أطنان أسمدة فوسفات معدل ناعم مجهول المصدر وبدون بيانات توضح مصدره، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.