صحة القليوبية: تدريب مسؤلى التطعيمات والترصد على حملة تطعيم شلل الأطفال

القليوبية إبراهيم سالم

دربت إدارة الطب الوقائى بمحافظة القليوبية بقيادة الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام الطب الوقائى مسؤلى التطعيمات والترصد ومراقبى الترصد والتطعيمات بالإدارات على مهام المشرف الملاصق بحملة الشلل وترصد الآثار الجانبية، وذلك فى إطار استمرار الاجتماعات المكثفة لمناقشة الإجراءات المتبعة وخطط العمل للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية،فى بيان لها،أنه جاء ذلك فى إطار خطة الدولة ووزارة الصحة والسكان لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وبتوجيهات الدكتور خالد جمال عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وأوضحت، أنه تم التأكيد على تدريب الفرق الطبية وتوافر المستلزمات اللازمة للحملة ومراجعة خطة عمل الفرق بكل الإدارات الصحية وتذليل العقبات من أجل وصول الخدمة لجميع الأطفال المستهدفين والحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

كما شددت الدكتورة ألفت عبدالرؤوف على توفير كافة الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيمات فى ظل الظروف الراهنة.

دربت إدارة الطب الوقائى بمحافظة القليوبية