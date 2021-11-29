اليوم السابع
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الإثنين، 29 نوفمبر 2021 01:58 م
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شاهد فيلم "مصر أرض القوة والسلام" المعروض باحتفالية افتتاح معرض إيديكس 2021

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 01:58 م
شاهد فيلم "مصر أرض القوة والسلام" المعروض باحتفالية افتتاح معرض إيديكس 2021 فيلم تسجيلي مصر القوة والسلام
كتب – زكى القاضي

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نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع المصرية، فيلما تسجيليا بعنوان "مصر أرض القوة والسلام"، استعرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفالية الخاصة المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس 2021"، والذي يقام فى مركز مصر للمعارض الدولية فى الفترة من اليوم 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.
 
 
ويستمر المعرض على مدار 4 أيام بحضور أكثر من 400 شركة عارضة، يمثلون 42 دولة، ويتوقع حضوره أكثر من 30 ألف زائر على مدار الأيام من الاثنين إلى الخميس.
 
وكانت قد نظمت القوات المسلحة مؤتمراً صحفياً عالمياً بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية " إيديكس 2021 " فى دورته الثانية والذى تجرى فعالياته على أرض مصر خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
 
ويشارك فى فعاليات المعرض كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

ويضم المعرض عشرات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السلاح حول العالم، والتي تجتمع في مكان واحد، في قلب القاهرة.

ومن المُقرر أن يُشارك في المعرض هذا العام أكثر من (400) عارض من كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال الصناعات العسكرية، إلى جانب مشاركة أكثر من (30) ألف زائر من المتخصصين والمهتمين بمجال الصناعات الدفاعية.

 


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