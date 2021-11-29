سقوط عصابة تهرب الأدوية بقيمة نصف مليون جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط كمية من الأدوية مهربة جمركياً وغير خالصة الرسوم والضرائب بحوزة شخصين بالقاهرة، فــــى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التهرب الجمركي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب إستيراد وتصدير - مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم) ، وآخر (صاحب مكتب إستيراد وتصدير وتوكيلات تجارية ومستلزمات طبية – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية) بمُمارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار فى الأدوية مجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها بالأسواق لعدم تسجيلها بالجهات المعنية ، ومهربة من الخارج دون سداد الرسوم والضرائب المستحقة عنها للخزانة العامة.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الجهات المختصة أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة ، وضبط كميات كبيرة من الأدوية بلغت (61 عبوة مُختلفة الأنواع والأحجام خاصة بعلاج أمراض "الأورام - تنشيط المناعة - الكبد – فيروس كورونا") جميعها مهربة جمركياً وغير خالصة الرسوم والضرائب و مخزنة بطريقة غير مطابقة للمواصفات مما يؤثر على سلامة تلك الأدوية، كما تم ضبط مبلغ (50) ألف جنيه من حصيلة نشاطهما الإجرامى فى الإتجار فى الأدوية المهربة جمركياً ، و بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وقُدرت القيمة السوقية بمعرفة الجهات المختصة لإجمالى المضبوطات بحوالى (500 ) ألف جنيه.

بتطوير مناقشة المتهمان وتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى القائم على تهريب تلك الأدوية من الخارج وبيعها للمتهمين، وتبين أنه صاحب شركة مستلزمات طبية "كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة، حيث يقوم بتهريب الأدوية داخل حاويات البضائع الخاصة بشركته والمستوردة من خارج البلاد "جارى ضبطه".