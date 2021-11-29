سقوط تاجر السم الأبيض بتذاكر الهيروين في كمين أمن الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عاطل تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض عليه، وبحوزته عددا من تذاكر الهيروين في المنيب، عن اتجاره بالمضبوطات، وأنه كان يسعى لترويجها لتحقيق مكاسب مادية، مشيرا إلى أنه كان يطمح في تكوين ثروة من اتجاره بالمواد المخدرة، إلا أن رجال المباحث أحبطوا مخططه بالقبض عليه.

وأرشد المتهم عن هوية المصدر الذي يتحصل منه على المخدر، وجاري إعداد الأكمنة لضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تردد عاطل على منطقة المنيب، لترويج المواد المخدرة بين عملائه، وعقب رصد تحركاته، تم إعداد كمين له والقبض عليه، وضبط بحوزته عددا من تذاكر الهيروين معدة للبيع، وهاتف محمول، ومبلغ من حصيلة الاتجار.

تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.