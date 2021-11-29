رفع وإزالة 87 حالة إشغال طريق وغلق 3 محلات ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم،محافظ بني سويف،على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة صور التعديات على الطريق العام والأرصفة بهدف استعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمدن وتيسير الحركة المرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي هذا السياق نفذت الوحدة المحلية ببني سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع إشغالات الطريق العام بعدد من شوارع المدينة؛ لفرض الانضباط وتيسير الحركة المرورية، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة 87 حالة إشغال للطريق العام وتعدي على الأرصفة، وقد تنوعت بين إشغالات المقاهي والكافيهات وبروز المحال المخالفة والأسواق العشوائية، فيما تم التحفظ على كراسي وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها؛ لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تم مراجعة التزام أصحاب المنشآت التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية وقرارات رئاسة مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ غلق إداري وتشميع لعدد 3 محالات تجارية، لعدم تطبيق قرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تم التحفظ على 12 شيشة لعدم الالتزام بقرار حظر تقديم الشيشة؛ وذلك تفعيلاً للضوابط والقوانين. هذا وقد شارك في الحملة كل من نادي مرداش نائب رئيس المدينة ومسئولي الأزمات والإشغالات والبيئة بالوحدة المحلية، والنقيب محمد عقيل والقوى المرافقة من شرطة المرافق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.

ومن ناحية أخرى تم متابعة وقف وإزالة حالة بناء مخالف للقوانين والتعليمات وشروط التراخيص داخل الحيز العمراني للمدينة، ومصادرة مواد ومعدات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.