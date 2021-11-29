رئيس وزراء ماليزيا يبدأ أول زيارة رسمية إلى سنغافورة منذ 3 أعوام الاثنين

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يجري رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، الاثنين، أول زيارة رسمية له إلى سنغافورة؛ حيث سيشهد مع نظيره السنغافوري، لي هسين لونج، إطلاق ممر السفر المحصن البري الذي يربط بين البلدين.



وذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية في نشرتها الانجليزية أن هذه الزيارة ستكون الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء ماليزي إلى سنغافورة منذ أكثر من 3 أعوام، منذ زيارة رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد في نوفمبر عام 2018.



وأفادت وزارة الشؤون الخارجية السنغافورية أن إسماعيل صبري سيشهد إطلاق ممر السفر المحصن مع رئيس الوزراء السنغافوري، واصفة هذا الإطلاق بأنه "خطوة مهمة نحو استعادة الربط الثنائي والإقليمي".



وأشارت الشبكة إلى أنه يتعين على المسافرين عبر ممر السفر المحصن البري استخدام خدمات حافلات مخصصة، كما ينبغي أن يكون المسافرون من مواطني الدولة التي سيدخلونها أو من المقيمين الدائمين في هذه الدولة أو من حاملي التصاريح طويلة الأمد.



جدير بالذكر أنه من المقرر أيضا أن تبدأ سنغافورة ممرا جويا للسفر المحصن مع مطار كوالالمبور الدولي، الاثنين، من خلال 6 خطوط جوية توفر رحلات جوية مخصصة للسفر المحصن.



ويتيح الممر للمسافرين الملقحين بشكل كامل السفر بين سنغافورة وماليزيا، إذ يخضعون لاختبارات كوفيد بدلًا من تقديم إشعار الحجر الصحي أو البقاء في المنزل.