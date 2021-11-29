رئيس دير الأنبا شنودة بأستراليا يرسم كاهنا جديدا لإيبارشية ملبورن

كتب ـ محمد الأحمدى

ترأس الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بولاية نيو ساوث ويلز القداس الإلهى، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا بأستراليا.

كان القداس بمشاركة كهنة الكنيسة وعدد من كهنة كنائس مدينة ملبورن، وعقب صلاة الصلح بدأ صلوات سيامة الشماس أبانوب ميخائيل لينال درجة القسيسية باسم القس أنتونى، على مذبح كنيسة مار جرجس، وسط فرحة كهنة، شعب وشمامسة الكنيسة.

وفى سياق متصل، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، أنه تمت بإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح سيامة 3 كهنة جدد، للخدمة في كنيستين بمدينة منيا القمح، بيد الأنبا تيموثاؤس أسقف الإيبارشية، وأقيمت الصلوات كافةً، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، كان نيافته قد صلى القداس الإلهي صباح أمس في كنيسة السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الحبيب، مقر المطرانية بالزقازيق، وعقب صلاة الصلح أتم طقس سيامة القسوس الثلاثة الجدد، وهم:

الشماس كمال حبيب كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس بمنيا القمح باسم القس ساويروس.

الشماس بطرس القمص لوقا كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس بمنيا القمح باسم القس بشارة.

الشماس فليمون كامل كاهنًا على كنيسة الشهيد مارمينا بمنيا القمح باسم القس تاوضروس.

وصلى صلوات منح رتبة القمصية لخمسة من الآباء الكهنة، وهم:

القمص ويصا حفظي كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل كفر الدير، منيا القمح

القمص يوأنس سليمان كنيسة الشهيد مارمينا منيا القمح.

القمص يوساب ثابت كنيسة الأمير تادرس الجديدة، منيا القمح

القمص أندراوس صالح كنيسة الشهيد مارجرجس منيا القمح

القمص يعقوب وليم كنيسة الشهيد مارجرجس الزقازيق.

وشارك في الصلوات عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية وبعضٌ من خارجها، وخورس الشمامسة والشعب، ويقضي الكهنة القسوس الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في الدير المحرق، بأسيوط.



سيامة كاهن



عمليات السيامة