اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 نوفمبر 2021 01:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس دير الأنبا شنودة بأستراليا يرسم كاهنا جديدا لإيبارشية ملبورن

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 12:37 م
رئيس دير الأنبا شنودة بأستراليا يرسم كاهنا جديدا لإيبارشية ملبورن الكاهن أبانوب ميخائيل
كتب ـ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بولاية نيو ساوث ويلز القداس الإلهى، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا بأستراليا.

كان القداس بمشاركة كهنة الكنيسة وعدد من كهنة كنائس مدينة ملبورن، وعقب صلاة الصلح بدأ صلوات سيامة الشماس أبانوب ميخائيل لينال درجة القسيسية باسم القس أنتونى، على مذبح كنيسة مار جرجس، وسط فرحة كهنة، شعب وشمامسة الكنيسة.

وفى سياق متصل، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، أنه تمت بإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح سيامة 3 كهنة جدد، للخدمة في كنيستين بمدينة منيا القمح، بيد الأنبا تيموثاؤس أسقف الإيبارشية، وأقيمت الصلوات كافةً، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، كان نيافته قد صلى القداس الإلهي صباح أمس في كنيسة السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الحبيب، مقر المطرانية بالزقازيق، وعقب صلاة الصلح أتم طقس سيامة القسوس الثلاثة الجدد، وهم:

الشماس كمال حبيب كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس بمنيا القمح باسم القس ساويروس.

الشماس بطرس القمص لوقا كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس بمنيا القمح باسم القس بشارة.

الشماس فليمون كامل كاهنًا على كنيسة الشهيد مارمينا بمنيا القمح باسم القس تاوضروس.

وصلى صلوات منح رتبة القمصية لخمسة من الآباء الكهنة، وهم:

القمص ويصا حفظي كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل كفر الدير، منيا القمح

القمص يوأنس سليمان كنيسة الشهيد مارمينا منيا القمح.

القمص يوساب ثابت كنيسة الأمير تادرس الجديدة، منيا القمح

القمص أندراوس صالح كنيسة الشهيد مارجرجس منيا القمح

القمص يعقوب وليم كنيسة الشهيد مارجرجس الزقازيق.

وشارك في الصلوات عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية وبعضٌ من خارجها، وخورس الشمامسة والشعب، ويقضي الكهنة القسوس الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في الدير المحرق، بأسيوط.

سيامة كاهن
سيامة كاهن

 

عمليات السيامة
عمليات السيامة

 

كاهن إيبارشية ملبورن
كاهن إيبارشية ملبورن

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الانبا شنوده

استراليا

ايبارشيه ملبورن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكنيسة الأرثوذكسية: سيامة 3 قساوسة و5 قمامصة بإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح

الأحد، 28 نوفمبر 2021 12:31 م

الكنيسة الأرثوذكسية ترسم 5 كهنة فى إيبارشية شبرا الخيمة وبنى سويف

الأحد، 28 نوفمبر 2021 11:44 ص

الكنيسة الأرثوذكسية ترسم 6 كهنة لإيبارشية المنيا

الأحد، 28 نوفمبر 2021 10:37 ص

تحتوى على الصليب المقدس.. تعرف على مكونات المكتبة الباباوية بالكنيسة الأرثوذكسية

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 10:54 م

الكنيسة الأرثوذكسية تحيى قداس ذكرى الأربعين الأنبا كاراس بنقاده

الخميس، 25 نوفمبر 2021 10:49 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة