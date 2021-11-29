اليوم السابع
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دير السريان فى وادى النطرون يعتذر عن استقبال الخلوات من الشباب بسبب كورونا

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 11:21 ص
دير السريان فى وادى النطرون يعتذر عن استقبال الخلوات من الشباب بسبب كورونا دير السيدة العذراء السريان
كتب ـ محمد الأحمدى

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اعتذر الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم ( السريان) بوادى النطرون عن استقبال الخلوات للشباب بالدير، ووجه بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر المقبل. 

وأعلن الدير عن فتح أبوابه للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع خلال فترة صوم الميلاد المجيد، حيث تتمثل الإجراءات الاحترازية التى أعلن عنها الدير فى ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعى وامتناع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة الحرارة أو السعال أو التهاب الحلق أو أي أعراض لأدوار البرد عن المجىء إلى الدير.

وفى سياق متصل، كان الأنبا بيجول أسقف ورئيس  دير السيدة العذراء بالمحرق - القوصية محافظة أسيوط، أعلن مطلع الشهر الجارى عن غلق أبواب الدير سواء للأفراد أو الرحلات في فترة صوم الميلاد المجيد ، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس .

وأضاف فى بيان الصادر عنه، أن الدير سيفتح أبوابه للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة الخامسة صباحا حتي السابعة مساء .

دير السيدة مريم العذراء السريان
دير السيدة مريم العذراء السريان

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

دير السريان

السيده مريم العذراء

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