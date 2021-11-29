حياة كريمة بالدقهلية.. مد خطوط الغاز الطبيعى وتطوير كوبرى كفر الترعة القديم

الدقهلية فريق المحافظات

تفقدت أمل حمدى رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر الترعة القديم التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، فى جولة ميدانية صباح اليوم أعمال الحفر ومد خطوط الغاز بقرية العوضية، وتوصيل الخطوط للمنازل حسب كل منطقة سكنية؛ والوقوف على مراحل التنفيذ لمستشفى التأمين الصحى بقرية الأحمدية لتوفير أوجه الرعاية الصحية لأهالى القرية.

كما تم الانتهاء من تحديث وتطوير كوبرى كفر الترعة القديم بعد إحلال وتجديد وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها رئيس الجمهورية واستكمالاً للأعمال التنفيذية والخدمية للمبادرة ، داخل قرى مركز ومدينة شربين تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، والمحاسب طارق شكرى رئيس المركز، لتوفير أوجه الرعاية الصحية والخدمية والاجتماعية لجميع أهالينا على أرض الواقع.

يذكر بأن تابع قسم الإنارة تحت إشراف مرفت عبد القادر ، حملة الصيانة الشاملة للأعمدة غير المضاءة وتركيب الكشافات بمنطقة حى قباء وطريق الحصص والدبوسى، وتغيير للأسلاك الكهربائية التالفة وصيانة لمحولات الكهرباء لرفع كفاءتها من جديد؛ كما تم رفع كفاءة النظافة ورفع المخلفات بمنطقة السلاب بجوار مصنع البدرى داخل المدينة ، وشارعى السلك والمركز و23 يوليو خلال فترة العمل المسائية ونقل 90 طنا إلى المقلب العمومى ، وقد تابعت مديحة عوض رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر الحاج شربينى، استكمال لمراحل التشطيبات الداخلية بالمجمع الخدمى الشامل الذى يسهم فى تسيير وتسهيل الخدمات لأهالى القرى وللاجيال القادمة.

ويشمل مكتب للبريد وسجل مدنى وشئون اجتماعيه ومكتب تموين ومركز تكنولوجى مصغر ووحده محلية قرويه لتقديم الخدمه للمواطن فى أسرع وقت ممكن ، وذلك ضمن فاعليات مبادرة حياة كريمة؛ كما تابعت سير العملية التعليمية والتزام الطلاب وهيئة التدريس باليوم الدراسى بمدرسة كفر الحاج شربينى الإعدادية ، والقيام بفحص شكوى بيئية لأحد المواطنين على الطبيعة واتخاذ اللازم إداريا تجاه المخالف الدقهلية ، حياة كريمة ، قرى مركز شربين ، خطوط الغاز بالدقهلية.