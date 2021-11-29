حبس متهم فى واقعة البلطجة بالمحلة 4 أيام وعرض والده وشقيقه على النيابة غدا

الغربية مصطفى عادل

أمر المستشار محمد اللبيشي رئيس نيابة مركز المحلة بإشراف المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، بحبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات المتهم الرئيس في واقعة التحرش اللفظي بطالبة أثناء خروجها من الدروس والتعدي علي عمها بالضرب بأسلحة بيضاء بالإشتراك مع آخرين وإصابته بـ 65 غرزة في الرأس وكسر بالذراع ووجهت النيابة للمتهم تهمة الشروع في قتل المجني عليه.

ويباشر حاتم المغازي مدير النيابة التحقيقات صباح غداً الاثنين مع شقيق المتهم ووالدهما فيما هو منسوب إليهما من إتهامات. كانت نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية، قد استمعت أمس لأقوال نجار موبيليا مقيم قرية بلقينا مركز المحلة، وابنة شقيقه، فى واقعة تعرضهم للبلطجة والتحرش اللفظي، بعد تحرش سائق توك توك بالفتاة، وعندما تدخل عمها قام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب بأسلحة بيضاء، وإصابته بـ 65غرزة وتمزيق ملابس الفتاة كان المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية، قد أمر بفتح تحقيقات فى الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم الرئيسي، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتمكن ضباط المباحث من ضبط شقيق المتهم ووالدهما.

كان المجني عليه ويدعي عبد الله السعيد عطية قد قال لـ"اليوم السابع"، إن الواقعة بدأت عندما كانت ابنة شقيقه في طريقها للدرس وفوجئت بالمتهم الرئيسي وهو شاب في العقد الثاني من العمر يتحرش بها لفظيا والتعدي.

وأضاف أن المتهم استدعي خالته، وانتظرا الفتاة فور خروجها من الدرس، وقام بالإمساك بها، وقام هو وخالته بالتعدي عليها بالضرب وتمزيق ملابسها وإظهار أجزاء من جسدها للمارة.

وأشار إلى أن شقيقه توجه لوالد المتهم لمعاتبته، ولكنه لم يستحب وادعى بأن نجله لم يفعل شيئا، مبينا أن المتهم واصل في استفزاز الأسرة وحضر أمام المنزل، وشاهده ابن أخي "شقيق الفتاة"، فحدث اشتباك بالأيدي بينهما، وأثناء جلوسي أمام المنزل فوجئت بوالد المتهم مصطحبا المتهم وأقاربهم حاملين أسلحة بيضاء وشوم وانهالوا عليا بالضرب ولم يتركوني إلا غارقاً في دمائي. وناشد المجني عليه الأجهزة الأمنية، بسرعة إلقاء القبض على المتهمين لينالوا عقابهم جراء ما ارتكبوه.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مركز شرطة المحلة، بتحرير المجني عليه بلاغاً بتعرضه للضرب على يد بلطجية بالقرية حاملين أسلحة بيضاء وشوم، وفر المتهمين هاربين.