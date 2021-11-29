اليوم السابع
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تعيين وكيل لشئون الدراسات العليا بآثار عين شمس ورؤساء أقسام جدد بكلية الحقوق

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 12:23 م
تعيين وكيل لشئون الدراسات العليا بآثار عين شمس ورؤساء أقسام جدد بكلية الحقوق الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس
كتب ـ محمود راغب

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أصدر  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين الأستاذ الدكتور أحمد محمد الشوكي وكيلا لكلية الآثار لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتباراً من 2021/11/28 لمدة ثلاث سنوات.
 
كما أصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس عدداً من القرارات بكلية الحقوق وهي: 
 
تعيين الدكتور ناجی عبد المؤمن محمد حسن - رئيسا لمجلس قسم التجاري والبحرى بكلية الحقوق اعتبارا من 2021/11/28 وحتى 2022/9/26 تاریخ بلوغ سیادتة السن القانونية. 
 
تعيين الدكتورة منى رمضان محمد بطيخ، رئيسا لمجلس قسم القانون العام بكلية الحقوق اعتبارا من 2021/11/28 ولمدة عام. 
 
تعيين الدكتور مصطفى فهمي الجوهری - رئيسا لمجلس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق اعتبارا من 2021/11/28 ولمدة عام . 
 
قيام الدكتور طة عوض غازی محمد عبد الرحيم - بعمل رئيس مجلس قسم فلسفة القانون وتاريخة بكلية الحقوق اعتبارا من 2021/10/12 ولمدة عام.
 
قيام الدكتور ممدوح واعر عبد الرحمن مهنى الأستاذ المساعد بقسم الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق بأعمال رئيس مجلس القسم اعتبارا من 2021/11/28 ولمدة عام. 
 
قيام الدكتورة هبه بدر أحمد محمد صادق الأستاذ المساعد بقسم قانون المرافعات بكلية الحقوق بأعمال رئيس مجلس القسم اعتبارا من 28 /2021/11 ولمدة عام. 
 
قيام د. محمود لطفى محمود عبد العزيز الاستاذ المساعد بقسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق بأعمال رئيس مجلس القسم اعتبارامن 2021/11/28 ولمدة عام.
 
 

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