تعيين وكيل لشئون الدراسات العليا بآثار عين شمس ورؤساء أقسام جدد بكلية الحقوق

كتب ـ محمود راغب

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين الأستاذ الدكتور أحمد محمد الشوكي وكيلا لكلية الآثار لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتباراً من 2021/11/28 لمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس عدداً من القرارات بكلية الحقوق وهي:

تعيين الدكتور ناجی عبد المؤمن محمد حسن - رئيسا لمجلس قسم التجاري والبحرى بكلية الحقوق اعتبارا من 2021/11/28 وحتى 2022/9/26 تاریخ بلوغ سیادتة السن القانونية.

تعيين الدكتورة منى رمضان محمد بطيخ، رئيسا لمجلس قسم القانون العام بكلية الحقوق اعتبارا من 2021/11/28 ولمدة عام.

تعيين الدكتور مصطفى فهمي الجوهری - رئيسا لمجلس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق اعتبارا من 2021/11/28 ولمدة عام .

قيام الدكتور طة عوض غازی محمد عبد الرحيم - بعمل رئيس مجلس قسم فلسفة القانون وتاريخة بكلية الحقوق اعتبارا من 2021/10/12 ولمدة عام.

قيام الدكتور ممدوح واعر عبد الرحمن مهنى الأستاذ المساعد بقسم الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق بأعمال رئيس مجلس القسم اعتبارا من 2021/11/28 ولمدة عام.

قيام الدكتورة هبه بدر أحمد محمد صادق الأستاذ المساعد بقسم قانون المرافعات بكلية الحقوق بأعمال رئيس مجلس القسم اعتبارا من 28 /2021/11 ولمدة عام.

قيام د. محمود لطفى محمود عبد العزيز الاستاذ المساعد بقسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق بأعمال رئيس مجلس القسم اعتبارامن 2021/11/28 ولمدة عام.