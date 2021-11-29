تعرف على تفاصيل تنفيذ 1272 وحدة سكنية بمشروع التطوير العمرانى بسوهاج × 9 معلومات

سوهاج محمود مقبول

المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات جاء ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وذلك سعيا للارتقاء بالخدمات المقدمة لساكنيها والتركيز على عواصم المحافظات بهدف تحقيق تنمية إقليمية على الخريطة القومية للتنمية الشاملة، وهذا الأمر ظهر بشكلا واضح من خلال الموثق التنفيذى لأعمال المشروع بالمحافظة والذى بلغت نسبة التنفيذ به ما يقرب من 50% .

اليوم السابع يقدم من خلال الأرقام التالية أهم المعلومات حول مشروع تطوير عواصم المحافظات بسوهاج من خلال أستعراض الموقف التنفيذى تعرف عليها:-

مكان تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات بسوهاج يقع بموقعي " أرض المحلج، وأرض الشونة " بمدينة سوهاج.المشروع يشمل شاء 20 عمارة سكنية منها " 14 عمارة إسكان اجتماعي بمدينة سوهاجالمساحة الكلية للمشروع بالفدان بلغت 10 أفدنة بموقع أرض المحلج وساحة 4 أفدنة بموقع أرض الشونة خلف معهد الأورام بنطاق حي غرب سوهاج.

4 - إجمالى عدد الوحدات السكنية 1272 وحدة سكنية، بواقع 1008 وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي ، و264 وحدة إسكان استثماري .

5 - بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 50%، حيث تم الانتهاء من أعمال الهياكل الخرسانية والبنائية لمعظم العمارات.

6 - جاري أعمال إنشاء الشوارع والطرق بين العمارات، بالإضافة إلى أعمال المرافق تمهيدا للبدء في أعمال الرصف والتجميل .

7 - المشروع يعد سابقة أولى للمحافظة كمشروع إسكان للشباب داخل العاصمة وبموقع متميز بالمدينة.

8 - سيتم تسليم الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب على أعلى مستوى، سوف يتم عمل مساحات خضراء، وأماكن انتظار للسيارات.

9 - جميع الشقق السكنية تطل على مساحات خضراء، وجيدة التهوية.



عمارات مشروع تطوير عواصم المحافظات بسوهاج (15)



عمارات مشروع تطوير عواصم المحافظات بسوهاج (14)



عمارات مشروع تطوير عواصم المحافظات بسوهاج (13)



عمارات مشروع تطوير عواصم المحافظات بسوهاج (12)



عمارات مشروع تطوير عواصم المحافظات بسوهاج (11)



عمارات مشروع تطوير عواصم المحافظات بسوهاج (10)



عمارات مشروع تطوير عواصم المحافظات بسوهاج (7)



عمارات مشروع تطوير عواصم المحافظات بسوهاج (2)



عمارات مشروع تطوير عواصم المحافظات بسوهاج (6)



عمارات مشروع تطوير عواصم المحافظات بسوهاج (9)



عمارات مشروع تطوير عواصم المحافظات بسوهاج (8)



عمارات مشروع تطوير عواصم المحافظات بسوهاج (5)



عمارات مشروع تطوير عواصم المحافظات بسوهاج (3)



عمارات مشروع تطوير عواصم المحافظات بسوهاج (1)