تأجيل محاكمة قاتل ابنه في المعصرة لـ19 ديسمبر

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة سائق قتل ابنه بمنطقة المعصرة، فى القضية رقم 4047 لسنة 2021 جنايات المعصرة لجلسة 19 ديسمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدى شكرى وهانى شحاتة.

وكشف أمر إحالة المتهم "خ .ع" سائق إلى محكمة الجنايات بانه قتل المجنى عليه ك. خ عمدًا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه جراء لما لقاه منه من إهانه تمثلت فى اعتياده على سبه وقذفه، وأخذ يتدبر سبيلاً لمبتغاه حتى استقر على الوسيلة المناسبة لإزهاق روح المجنى عليه دون علم السلطات فرسم مخططا اجراميًا لما اختمر فى رأسه استهله بتجهيز شال فاختار التوقيت الملائم لتنفيذ ما جال بخاطره، وما أن ألقى ابنه مستغرقًا فى نومه استغلها للقضاء عليه، وتجسيدًا لما وغر بصدره وراجعه عقله من نية خبيثة توجه صوب ضحيته حازمًا حول عنقه أداة بطشه المار بياناتها لخنقه جاثما بركبته على صدره لأحكام السيطرة حتى حقق النتيجة الإجرامية التى أرادها محدثا ما به من إصابات، وصفها تقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته، كما أحرز أداة شال مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.