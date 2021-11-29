بشرة خير للمواطنين .. زرع 180 عمود و تركيب خلايا ضوئية لإنارة طريق أبوكبير بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شكلت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية فرق عمل من الفنيين لحصر أعمدة الإنارة ورفع نزلات الكهرباء، وتم الإنتهاء من تركيب 500 خليه ضوئيه بأعمدة الإناره أمام المدارس والمناطق السكنية بنطاق مدينة أبو كبير كمرحلة أولى وكذلك رفع كافه النزلات الكهربائية من علي أعمدة الإنارة للحفاظ على أمن وسلامة المارة.

وأوضح المهندس حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبو كبير، أنه تم زرع 180 عمود بكشافين بطريق أبو كبير/ كفر صقر بمسافة 3,5 كم وإنارته أمام حركة السيارات والمواطنين لخلق رؤية بصرية وحضارية علي الطريق وتوفير عوامل الأمن والأمان للمواطنين واستكمالاً لخطة تطوير وتجميل المدينة.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرئيس المدنية ، برفع النزلات الكهربائية من على أعمدة الإنارة و تركيب خلايا ضوئية للأعمدة للحفاظ على إستقرار التيار الكهربي والإرتقاء بمنظومة الكهرباء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو كبير بسرعة الإنتهاء من إنارة طريق أبو كبير/ كفر صقر وإضفاء لمسة جمالية وحضارية على الطريق حرصاً على أمن وسلامة المواطنين.