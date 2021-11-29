اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 نوفمبر 2021 12:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بشرة خير للمواطنين .. زرع 180 عمود و تركيب خلايا ضوئية لإنارة طريق أبوكبير بالشرقية

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 11:31 ص
بشرة خير للمواطنين .. زرع 180 عمود و تركيب خلايا ضوئية لإنارة طريق أبوكبير بالشرقية زرع 180 عمود إنارة
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شكلت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية فرق عمل من الفنيين لحصر أعمدة الإنارة ورفع نزلات الكهرباء، وتم الإنتهاء من تركيب 500 خليه ضوئيه بأعمدة الإناره أمام المدارس والمناطق السكنية بنطاق مدينة أبو كبير كمرحلة أولى وكذلك رفع كافه النزلات الكهربائية من علي أعمدة الإنارة للحفاظ على أمن وسلامة المارة.

وأوضح المهندس حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبو كبير، أنه تم زرع 180 عمود بكشافين  بطريق أبو كبير/ كفر صقر بمسافة  3,5 كم وإنارته أمام حركة السيارات والمواطنين لخلق رؤية بصرية وحضارية علي الطريق وتوفير عوامل الأمن والأمان للمواطنين واستكمالاً لخطة تطوير وتجميل المدينة.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرئيس المدنية ، برفع النزلات الكهربائية من على أعمدة الإنارة و تركيب خلايا ضوئية للأعمدة للحفاظ على إستقرار التيار الكهربي والإرتقاء بمنظومة الكهرباء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو كبير بسرعة الإنتهاء من إنارة طريق أبو كبير/ كفر صقر وإضفاء لمسة جمالية وحضارية على الطريق حرصاً على أمن وسلامة المواطنين.

 

 


إنارة الأعمدة طريق ابوكبير

ابوكبير

اخبار الشرقية

تجميل طريق ابوكبير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الشرقية : لن أتهاون مع أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين

الأحد، 28 نوفمبر 2021 01:17 م

بتكلفة 18 مليون جنيه.. تأهيل ترعة الصبابة بمركز ههيا بمحافظة الشرقية

الأحد، 28 نوفمبر 2021 12:11 م

كلمة السر "حياة كريمة".. تنفيذ 28 مشروعا خدميا وتنمويا بقرية سعود وتوابعها بمحافظة الشرقية.. إنشاء مدارس جديدة بنسب تنفيذ 70% والمجمع الخدمى بنسبة 90% والمركز الطبى بنسبة 70%.. صور

الأحد، 28 نوفمبر 2021 11:35 ص

محافظ الشرقية يشدد على سرعة تطوير كورنيش منيا القمح وإنشاء رامب ذوى الهمم

الأحد، 28 نوفمبر 2021 11:32 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة