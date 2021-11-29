اليوم أول محاكمة صورية بكلية الحقوق لتفعيل دورها المجتمعى.. اعرف التفاصيل

سوهاج محمود مقبول

أعلنت كلية الحقوق جامعة سوهاج عن تنظيم محاكمة صورية اليوم الأثنين وذلك داخل قاعة المؤتمرات بالحرم القديم للجامعة بمدينة نصر حيث تستعرض المحاكمة الصورية تحالف الإخوة الأشقاء من أجل قتل أخيهم الغير شقيق طامعين فى نصيبه من الميراث وذلك بهدف استعراض المشكلات المجتمعية ومحاولة تسليط الضوء عليها إيماناً بدور الكلية في نشر الوعي المجتمعى صرح بذلك الدكتور رابح رتيب عميد كلية الحقوق بجامعة سوهاج.

وأضاف الدكتور رابح رتيب عميد كلية الحقوق فى تصريحات صحفية لليوم السابع أن المحاكمة الصورية تأتى برعاية الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج والهدف من ذلك ليس التدريب فقط بل استعراض المشكلات المجتمعية ومحاولة تسليط الضوء عليها إيماناً بدور الكلية في نشر الوعي المجتمعى إستعراض بعض الأمور الإجرائية التى نسعى من خلال عرضها لمحاولة تطويرها وتعديلها بما يتوافق مع النظم الإجرائية الحديثة وتدريب الطلاب على ممارسة الأدوار القانونية الوظيفية المختلفة بشكل احترافي.

وأشار عميد كلية الحقوق أن هذا النشاط التدريبي لطلاب كلية الحقوق هو البداية لسلسلة من الأنشطة المتميزة التي ترقي وشأن كلية الحقوق وخريجيها الذين يمثلون أحد أهم القطاعات في المجتمع المصري وأن الكلية أنتهت من إصدار دورية يتم من خلالها إبراز أنشطة الطلاب والأساتذة وتغطية كافة الأنشطة التى تشارك فيها كلية الحقوق داخل جامعة سوهاح.

وأوضح عميد كلية الحقوق أن المحاكمة الصورية جاءت بإشراف الدكتور سمير أبو المجد المشرف على المحاكمة التصويرية وأن المؤلف للمحاكمة هو الدكتور محمد صلاح المعيد بكلية الحقوق و والمعد لهذه المحاكمة بمشاركة زملائه نورا أحمد خضيري وياسمين صديق حلبي وسمر محمد أحمد ونغم محمد الشريف والطلاب قاموا بمعايشة الحدث في مواقعه المختلفة وقاموا بالتصوير له منذ التخطيط للقتل وحتي القتل ثم المحاكمة ليظهر وكأنه حقيقي وقد ضمت الأدوار فى المحاكمة التصويرية دور المستشار والمحامي ووكيل النيابة وأم القتيل ومفتش الصحة وضابط المباحث والشهود.