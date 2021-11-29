اليوم السابع
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المكياج الكاذب.. حبس متهم بترويج مستحضرات تجميل غير صالحة بالتجمع

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 12:55 م
المكياج الكاذب.. حبس متهم بترويج مستحضرات تجميل غير صالحة بالتجمع مستحضرات تجميل-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس صاحب مخزن بتهمة حيازته 4434 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بمنطقة التجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن مستحضرات تجميل، كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لحيازته كميات كبيرة من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

 

كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (4434 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها).

 

 

وبمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


مستحضرات تجميل

مستحضرات تجميل غير صالحه

نيابة القاهره الجديده

اخبار الحوادث

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