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"الكهرباء" تحذر من الإفراط فى استخدام أجهزة تتسبب فى ارتفاع فواتير الشتاء

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 01:41 ص
"الكهرباء" تحذر من الإفراط فى استخدام أجهزة تتسبب فى ارتفاع فواتير الشتاء الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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حذر الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، المواطنين من الإفراط فى استهلاك  بعض الأجهزة التى تتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية خلال فصل الشتاء ، خاصة وأن معظم المشتركين لديهم معلومات خاطئة أن تكييف الهواء هو الجهاز الوحيد الذي يستهلك كهرباء بكثافة وهو أمر غير صحيح لأن  الدفاية الكهربائية وغلاية المياه تعتبر من الأجهزة كثيفة الاستهلاك بالمنازل مثل التكييف.
 
وأشار حمزة، إلى أن المواطن  هو المتحكم الوحيد فى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، مؤكدا: أن فاتورة الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى معايير الدقة نتيجة اعتمادها على آليات تكنولوجية حديثة فى جميع مراحل الإصدا. 
 
 
 

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الطاقة المتجددة

أيمن حمزة

فاتورة الكهرباء

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