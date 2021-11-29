الكتاب بجنيه.. ثقافة شمال سيناء تنظم معرض للكتاب وأنشطة توعوية بقرية قاطية

شمال سيناء ـ محمد حسين

نظمت ثقافة شمال سيناء معرض للكتاب، خلاله تم توفير كتب بسعر رمزى بجنيه واحد، وأنشطة توعوية بقرية قاطية بنطاق مركز بئر العبد.

قال أحمد عبد الصاحى حسين مدير بيت ثقافة قاطية بشمال سيناء، إنه تم تنظيم فعالية معرض للكتاب لمدة 3 أيام واستفاد منه أهالى قرية قاطية والقرى المجاورة له بمنطقة المثلث الأخضر بنطاق مركز بئر العبد، مشيرا إلى أن الكتب التى بيعت تم عرضها وبيعها بسعر رمزى جنيه واحد وهى من إصدارات الثقافة وتتضمن شتى أنواع المعرفة.

وأشار إلى أن المعرض تم بمشاركة مجتمعية من أهالى القرية بعد أن سمحوا أن تعرض الكتب والفعاليات بديوان إحدى العائلات الحوامدة، وشهد إقبالا من الأهالى، ومن طلبة المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

أضاف انه ضمن فعاليات معرض الكتاب تم تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والفنية وعروض، خلالها أبرز الأطفال مواهبهم فى مجال الشعر والإلقاء، كما نظمت أمسيات دينية وأناشيد وطنية وورشة حكى، وندوة تثقيفية عن مواجهة الشباب للفكر المتطرف.

وتابع أن من بين الفعاليات التى نفذت عرض مسرحى للأطفال عن الحفاظ على مياه النيل وألعاب وغناء للأطفال وإلقاء للخطابة، وورشة فنية فى الرسم ومسابقات ثقافية فى المعلومات العامة، ومناقشة كتب تاريخية ومحاضرة بعنوان أهمية القراءة للعقل البشري.



اقبال على شراء الكتب اقبال على شراء الكتب



الاقبال على الكتب الاقبال على الكتب



الاهالى يستفيدون من الانشطة الثقافيه الاهالى يستفيدون من الانشطة الثقافيه



تنفيذ انشطة ثقافيه تنفيذ انشطة ثقافيه



جانب من الكتب جانب من الكتب



صاحب موهبة رسم خلال الفعاليات صاحب موهبة رسم خلال الفعاليات



معرض للكتب بالقريه معرض للكتب بالقريه



من فعاليات المعرض من فعاليات المعرض