اعترافات عصابة المرج لسرقة أموال مندوبي الشركات: "عملنا فيها بوليس"

كتب كريم صبحى

اعترف متهم بتزعمه تشكيلا عصابيا في المرج بالقاهرة، أنه انتحل صفة ضباط شرطة للاستيلاء على أموال المواطنين، مؤكدا أنه نظراً لعمله بإحدى الشركات ومعرفته بمواعيد تحصيل واستلام المبالغ المالية اتفق مع باقى المتهمين، وانتحلوا صفة رجال شرطة للاستيلاء على أموال مندوب الشركة.

ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالسرقة منتحلين صفة رجال شرطة فى المرج، وحرر محضر بالواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (مندوب إحدى الشركات، سائق بذات الشركة – مقيمان بدائرة القسم) بأنه عقب تحصيلهما مبلغ مالى من أحد المحال التجارية الكائن بدائرة القسم، وحال سيرهما بدائرة القسم مستقلان سيارة الشركة فوجئا بسيارة "ميكروباص" – بدون لوحات معدنية يستقلها 3 أشخاص قاموا باستيقافهما وادعوا أنهم رجال شرطة، واستولوا على المبلغ المالى المشار إليه و2 هاتف محمول وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (المبلغ الثانى) بالاشتراك مع (3 أشخاص "لإثنين منهم – معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" بدون لوحات معدنية والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.