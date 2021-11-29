اليوم السابع
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اسكتلندا ترصد 6 حالات إصابة بمتحور "أوميكرون"

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 10:41 ص
اسكتلندا ترصد 6 حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت السلطات الصحية في اسكتلندا رصد 6 حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الإثنين، عن وزير الصحة الاسكتلندي، حمزة يوسف، قوله "سيتم توفير كافة سبل المساعدة والدعم للمصابين، وستقوم هيئة الصحة العامة في اسكتلندا بتتبع كل من تواصل مع المصابين خلال الفترة الأخيرة في مسعى لتحديد مصدر الإصابة، إلى جانب متابعة الحالة الصحية لكل من خالطهم خلال الاسابيع الأخيرة".

وأضاف "لا يزال هناك الكثير لنعلمه عن متغير "أوميكرون"، لاسيما فيما يتعلق بشدته وقابلية انتقاله والاستجابة للعلاجات أو اللقاحات، ويعمل العلماء بخطى سريعة لتوفير معلومات إضافية، وحتى يتم معرفة المزيد، يجب أن نكون حذرين ونقوم بكل ما في وسعنا لتقليل مخاطر انتشار العدوى".

 


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