استمرار عمليات التطهير والتعقيم للمصالح الحكومية بشمال سيناء

شمال سيناء- محمد حسين

واصل ديوان عام المحافظة ومجالس المدن والمديريات المعنية بشمال سيناء، عمليات التطهير والتعقيم لمختلف المصالح الحكومية على مستوى المحافظة.

وأعلن محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء فى بيان صحفى، مشاركة ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الصحة والطب البيطرى وجمعية الهلال الأحمر المصرى فى تطهير المصالح الحكومية والمحال التجارية والصيدليات والمنازل ومختلف المنشآت فى مراكز ومدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن عمليات التعقيم والتطهير تتم يوميا طبقًا للجدول المحدد لكل مصلحة، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجه الجديدة لفيروس كورونا المستجد، بجانب منع دخول العاملين بالمصالح الحكومية ومديريات الخدمات إلى مقار عملهم إلا بعد الحصول على تطعيم كورونا طبقا لقرار مجلس الوزراء، لافتًا إلى أنه اعتبارًا من الاول من ديسمبر سيتم منع دخول المواطنين للمصالح الحكومية الا بعد اظهار الكارت الخاص بتلقى لقاح كورونا.

بدوره أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمختلف المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية على مستوى المحافظة ضد فيروس كورنا المستجد «كوفيد- 19».

وقالت الدكتورة عبير محمد حجاب، مدير إدارة التخطيط والترصد للأمراض الوبائية بمديرية الطب البيطري، على استمرار عمليات التطهير لمختلف المصالح الحكومية طبقًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتحت اشراف الدكتور حسن البيك، مدير عام المديرية.

أشارت حجاب إلى تطهير وتعقيم مبنى مديرية التربية والتعليم بالعريش ومبنى الإدارة التعليمية بالعريش ومجلس مدينة العريش ومديرية الاسكان والمرافق وعدد من المصالح الحكومية الأخرى فى مدينة العريش.