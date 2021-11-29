إنشاء 2 كوبرى مشاة أعلى محور ترعة الطوارئ بالسلام شرق القاهرة

كتب ــ سيد الخلفاوى

بدأت أجهزة محافظة القاهرة، فى إنشاء 2 كوبرى للمشاة على محور ترعة الطوارىء "محور الفريق إبراهيم العرابى" نتيجه لشكاوى السكان، خاصة بجوار المدارس بمعرفة مديرية الطرق بالمحافظة، حفاظا على أرواح وسبامة المواطنين بالمنطقة .

وتفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال تنفيذ كبارى المشاة الجديدة على محور ترعة الطوارئ، و ذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وقدمت الدولة المصرية نموذجا فريدا للحفاظ على حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وهو ما ظهر بمشاريع تطوير العشوائيات، والذى حول حياة الآلاف من الأسر من النقيض للنقيض من بؤر للتلوث ومعيشة غير آدمية ومهددة للحياة، إلى بيئة نظيفة ومجتمع به كافة الخدمات ووحدات مجهزة بالكامل.

وانتهت محافظة القاهرة من إزالة عدد من المناطق العشوائية شرق العاصمة، منها مناطق المهاجرين والعصارة بحى المرج، وكذلك إزالة عدة مناطق عشوائية بمحيط ترعة الطوارئ منها منطقة عشش السكة الحديد، بحى السلام أول .