اليوم السابع
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الإثنين، 29 نوفمبر 2021 08:38 ص
أكرم القصاص
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إسرائيل تسجل ثاني إصابة بـ"أوميكرون" لموطنة عادت من جنوب إفريقيا

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 08:00 ص
إسرائيل تسجل ثاني إصابة بـ"أوميكرون" لموطنة عادت من جنوب إفريقيا كورونا
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، تسجل ثاني إصابة بمتحور "أوميكرون" الإفريقي لمواطنة عادت مؤخرا من جنوب إفريقيا، وفق ما نشرت روسيا اليوم.

 

وقالت الصحة الإسرائيلية في بيان: "المصابة مواطنة إسرائيلية عادت حديثا من جنوب أفريقيا. كما أننا ننتظر نتائج فحوصات جينية لعدد من الأشخاص للتحقق من وضعهم"​​​.

 

وكان قد تم تسجيل الحالة الأولى في إسرائيل لمتحور "أوميكرون"، يوم الجمعة الماضية، لسائحة قدمت من ملاوي.

 

وعبرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق عن قلقها إزاء اكتشاف متحور "أوميكرون" الجديد في جنوب أفريقيا.

 

ومع ظهور هذا المتحور الجديد في أفريقيا، بادر عدد كبير من بلدان العالم بحظر السفر من وإلى بعض دول القارة السمراء وعلى رأسها جنوب أفريقيا، خوفا من انتقال السلالة المتحورة الجديدة إلى أراضيها.

 


إسرائيل

أوميكرون

جنوب إفريقيا

كورونا

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