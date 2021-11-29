أستراليا تؤكد إصابتين جديدتين بـ"أوميكرون" ليرتفع عدد الاصابات إلى 4 حالات

وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أنه وصل ما يقرب من 150 شخصا إلى نيو ساوث ويلز من دول جنوب القارة الأفريقية، حيث تنتشر السلالة الجديدة، موضحة أنه تم تأكيد أربع حالات الآن.

وأوضحت أن الحالتين الجديدتين وصلا على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية من جنوب إفريقيا يوم الأحد، موضحة أن كل شخص كان على تلك الرحلة يحتاج إلى اختبار وعزل لمدة 14 يومًا على الفور.

وأشارت إلى أن الحالتين المؤكدتين حديثًا تم تطعيمهما بالكامل وهما الآن في أماكن صحية خاصة، مؤكدة أن الاختبارات الجينية التي أجريت يوم الأحد إصابة مسافرين أجنبيين وصلا إلى سيدني بفيروس كورونا الجديد.

ومن جانبه، قال رئيس وزراء نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيت إن 141 شخصًا وصلوا إلى الولاية من الدول التسع المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم إرسالهم جميعًا إلى الحجر الصحي بالفندق لمدة 14 يومًا.