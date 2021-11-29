آلاف المتظاهرون فى التشيك ينددون بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا

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تظاهر عدة آلاف من المحتجين في العاصمة التشيكية براغ ضد إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك مع تعليق كل مستشفيات التشيك العمليات غير الطارئة لمواجهة واحد من أعلى معدلات التفشي الفيروسي في العالم.

وذكر راديو براغ التشيكي -على موقعه الإلكتروني - أن المتظاهرين الذين تجمعوا في متنزه يطل على مركز العاصمة التشيكية حملوا لافتات مكتوب عليها عبارات تندد بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح الراديو أن الحكومة التشيكية المنتهية ولايتها شددت من إجراءات مكافحة كورونا يوم الخميس الماضي، حيث فرضت حظرا على التسوق لأجل أعياد الميلاد (الكريسماس)، والذي أصبح أحد الأسباب الأساسية لمظاهرات الأحد.