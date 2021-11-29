اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 نوفمبر 2021 05:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

آلاف المتظاهرون فى التشيك ينددون بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 04:00 ص
آلاف المتظاهرون فى التشيك ينددون بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا متظاهرون فى التشيك- أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تظاهر عدة آلاف من المحتجين في العاصمة التشيكية براغ ضد إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك مع تعليق كل مستشفيات التشيك العمليات غير الطارئة لمواجهة واحد من أعلى معدلات التفشي الفيروسي في العالم.

وذكر راديو براغ التشيكي -على موقعه الإلكتروني - أن المتظاهرين الذين تجمعوا في متنزه يطل على مركز العاصمة التشيكية حملوا لافتات مكتوب عليها عبارات تندد بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح الراديو أن الحكومة التشيكية المنتهية ولايتها شددت من إجراءات مكافحة كورونا يوم الخميس الماضي، حيث فرضت حظرا على التسوق لأجل أعياد الميلاد (الكريسماس)، والذي أصبح أحد الأسباب الأساسية لمظاهرات الأحد.

 


لمتظاهرون فى التشيك

التشيك

كورونا

كورونا فى التشيك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة