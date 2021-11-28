859 طالباً وطالبة يتنافسون على مقاعد اتحاد الطلاب بجامعة طنطا

الغربية مصطفى عادل

قام الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، بجولة في كليات الجامعة بمجمع كليات سبرباى والمجمع الطبى تفقد خلالها سير العملية الانتخابية للجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب.

وخلال الجولة، أشاد الدكتور محمود ذكى بالإقبال الكبير من الطلاب على المشاركة في الانتخابات، مؤكداً أن الجامعة قد استعدت بتنفيذ خطة متكاملة لضمان اجراء العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، حيث تم توفير صناديق زجاجية لكل كلية وحث الطلاب على المشاركة.

أوضح رئيس الجامعة أن إجمالي عدد الطلاب اللذين يخوضون الانتخابات الطلابية لهذا العام 2020 / 2021 بلغ 859 طالباً وطالبة من بينهم 478 طالبا و381 طالبه، وشدد رئيس الجامعة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من حيث مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية أثناء التقديم أو الاقتراع للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

ومن المقرر أن يتم الفرز وإعلان النتائج نهاية اليوم، على أن تجرى جولة الإعادة غداً الإثنين، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 1 ديسمبر، على أن تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم الخميس 2 ديسمبر 2021.