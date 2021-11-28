15 هدفا للمدارس"المصرية ـ اليابانية".. أبرزها تكوين الشخصية المتكاملة للطفل

كتب محمود طه حسين

يحظى مشروع المدارس المصرية اليابانية منذ تطبيقه فى مصر عام 2016، باهتمام كبير، نقدم فى التقرير التالى 5 معلومات مهمة عن المدارس المصرية اليابانية.

ـ يقوم مشروع المدارس المصرية اليابانية على أنشطة التوكاتسو بجانب الجزء المعرفى للمتعلم.

ـ يبلغ عدد المدارس المصرية اليابانية حاليا 48 مدرسة.

ـ تستهدف وزارة التربية والتعليم زيادة المدارس المصرية اليابانية إلى 100.

ـ تقديم الدعم اللازم للمشروع لضمان نجاحه.

ـ جوهر التعليم اليابانى يكمن فى الشخصية المتكاملة للطفل.

ـ تنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين واحترام مشاعر الآخرين.

ـ يعتمد على صيغة التعلم الجماعى لتنمية مهارات التواصل مع الآخرين.

ـ تطوير المشروع إلى الأفضل بما يتماشى مع البيئة المصرية.

ـ تعاون بين التعليم وإشراف خبراء الجايكا لتنفيذ نموذج يحاكي نموذج المدارس في اليابان.

ـ تهدف أنشطة التوكاتسو إلى تطوير قدرات التلاميذ بصورة شاملة.

ـ تعمل أنشطة التوكاتسو على مجالات ثلاثة.

ـ التطوير المعرفي للتلاميذ "أكاديمي".

ـ تطوير عقلية التلاميذ وعاداتهم الحياتية وممارساتهم اليومية.

ـ تنمية القوة البدنية للتلاميذ وصحتهم.

ـ إيفاد المعلمين المصريين إلى دولة اليابان لتدريبهم.