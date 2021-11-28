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15 هدفا للمدارس"المصرية ـ اليابانية".. أبرزها تكوين الشخصية المتكاملة للطفل

الأحد، 28 نوفمبر 2021 02:00 ص
15 هدفا للمدارس"المصرية ـ اليابانية".. أبرزها تكوين الشخصية المتكاملة للطفل وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يحظى مشروع المدارس المصرية اليابانية منذ تطبيقه فى مصر عام 2016، باهتمام كبير، نقدم فى التقرير التالى 5 معلومات مهمة عن المدارس المصرية اليابانية.
 
 
ـ يقوم مشروع المدارس المصرية اليابانية على أنشطة التوكاتسو بجانب الجزء المعرفى للمتعلم.
 
ـ يبلغ عدد المدارس المصرية اليابانية حاليا 48 مدرسة.
 
ـ تستهدف وزارة التربية والتعليم زيادة المدارس المصرية اليابانية إلى 100.
 
ـ تقديم  الدعم اللازم  للمشروع لضمان نجاحه.
 
ـ جوهر التعليم اليابانى يكمن فى الشخصية المتكاملة للطفل.
 
ـ تنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين واحترام مشاعر الآخرين.
 
ـ يعتمد على صيغة التعلم الجماعى لتنمية مهارات التواصل مع الآخرين.
 
ـ تطوير المشروع إلى الأفضل بما يتماشى مع البيئة المصرية.
 
ـ  تعاون بين التعليم وإشراف خبراء الجايكا لتنفيذ نموذج يحاكي نموذج المدارس في اليابان.
 
ـ تهدف أنشطة التوكاتسو إلى تطوير قدرات التلاميذ بصورة شاملة.
 
ـ تعمل أنشطة التوكاتسو على مجالات ثلاثة.
 
ـ  التطوير المعرفي للتلاميذ "أكاديمي".
 
ـ تطوير عقلية التلاميذ وعاداتهم الحياتية وممارساتهم اليومية.
 
ـ تنمية القوة البدنية للتلاميذ وصحتهم.
 
ـ إيفاد المعلمين المصريين إلى دولة اليابان لتدريبهم.
 
 
 
 

التربية والتعليم

المدارس اليابانية

السفير اليابانى

اخبار مصر

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