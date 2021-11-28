15 هدفا للمدارس"المصرية ـ اليابانية".. أبرزها تكوين الشخصية المتكاملة للطفل

يحظى مشروع المدارس المصرية اليابانية منذ تطبيقه فى مصر عام 2016، باهتمام كبير، نقدم فى التقرير التالى 5 معلومات مهمة عن المدارس المصرية اليابانية.
ـ يقوم مشروع المدارس المصرية اليابانية على أنشطة التوكاتسو بجانب الجزء المعرفى للمتعلم.
ـ يبلغ عدد المدارس المصرية اليابانية حاليا 48 مدرسة.
ـ تستهدف وزارة التربية والتعليم زيادة المدارس المصرية اليابانية إلى 100.
ـ تقديم الدعم اللازم للمشروع لضمان نجاحه.
ـ جوهر التعليم اليابانى يكمن فى الشخصية المتكاملة للطفل.
ـ تنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين واحترام مشاعر الآخرين.
ـ يعتمد على صيغة التعلم الجماعى لتنمية مهارات التواصل مع الآخرين.
ـ تطوير المشروع إلى الأفضل بما يتماشى مع البيئة المصرية.
ـ تعاون بين التعليم وإشراف خبراء الجايكا لتنفيذ نموذج يحاكي نموذج المدارس في اليابان.
ـ تهدف أنشطة التوكاتسو إلى تطوير قدرات التلاميذ بصورة شاملة.
ـ تعمل أنشطة التوكاتسو على مجالات ثلاثة.
ـ التطوير المعرفي للتلاميذ "أكاديمي".
ـ تطوير عقلية التلاميذ وعاداتهم الحياتية وممارساتهم اليومية.
ـ تنمية القوة البدنية للتلاميذ وصحتهم.
ـ إيفاد المعلمين المصريين إلى دولة اليابان لتدريبهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة